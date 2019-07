Chauffeur Toni (65) uit Breda met mes in been gestoken in drukke file bij Parijs: ‘De truck zat onder het bloed’

BREDA - Vrachtwagenchauffeur Toni Helmer (65) uit Breda is donderdagavond door een boze bestuurder met een mes in zijn been gestoken terwijl hij stilstond in een file op de Franse snelweg bij Parijs. Hij werd tijdens een verkeersruzie afgesneden en klemgereden door een auto. De chauffeur daarvan stapte uit, trok de deur van Helmer open en stak hem in zijn been met een mes. ,,De hele cabine zat onder het bloed”, zegt zoon Leon Helmer, die de vrachtwagen terugreed naar Nederland, tegen deze site.

Het familiebedrijf L.H. Logistics bestaat uit vader en zoon, die beiden een vrachtwagen hebben en ritten naar Zuid-Europa maken. Zoon Leon kreeg donderdagavond, terwijl hijzelf bij Madrid reed, een telefoontje van zijn vader: ,,Ik ben net in mijn been gestoken met een mes.” Leon wist niet wat hij hoorde, maar probeerde zijn vader erbij te houden.

Wartaal

,,Hij zei dat hij veel bloed verloor en dat niemand hem hielp”, vertelt Leon. ,,Hij sprak in wartaal en leek in een shock terecht te komen.” Uiteindelijk heeft Toni zelf zijn been afgebonden en wist naar een parkeerplaats te rijden. Daar hielp een Franse vrachtwagenchauffeur hem, die de hulpdiensten belde. Van de dader, die meteen naar de steekpartij terug zijn auto instapte, is geen spoor te bekennen.

Ruzie op snelweg

Waarom werd hij in zijn been gestoken? Zoon Leon vermoedt dat er door de drukte onenigheid is ontstaan op de snelweg. De ene bestuurder sneed de andere af, waarbij flink werd getoeterd en met groot licht werd geseind. Uiteindelijk werd het voertuig van Toni klemgereden door zijn voorligger, waardoor hij geen kant meer op kon.

De dader was ‘gelukkig’ klein van stuk, wist vader Toni nog. ,,Anders had hij hem misschien in zijn zij geraakt, of erger”, zegt Leon.

Slachtoffer wil vrachtwagen zelf terugrijden

Hij ontmoette zijn vader pas zaterdagochtend in een hotel in Parijs. Hij had acht hechtingen in zijn been, maar hij kon al strompelend weer lachen. ,,Mijn vader zei zelfs de vrachtwagen terug te willen rijden, want dat is zijn no-nonsense-mentaliteit. Maar dat heb ik niet toegelaten.”

Leon reed terug in de vrachtwagen van zijn vader, waarvan de cabine onder het bloed zat. ,,Dat wordt flink schoonmaken straks. Maar het ergste is dat we geen idee hebben wie die dader is.”

Toni wil binnenkort weer gaan rijden, als de hechtingen eruit zijn. ,,Ons bedrijf bestaat uit twee chauffeurs. Als er een van ons niet kan rijden, dan hebben we een groot probleem.”