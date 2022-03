Club Oostkust bij Breepark kan nu echt beginnen

,,We kunnen beginnen”, zegt een van de initiatiefnemers Mauro Boer. ,,Op zaterdag 2 april hebben we een technoparty en daarna gaan we proberen om iedere zaterdag een dance-, house- of discofeest neer te zetten.” Oostkust is een plek met terras, keuken en dansvloer bij Breepark. Bijzonder is, is dat de dansevenementen vooral buiten worden gehouden. Boer: ,,Als we eenmaal draaien, en straks in het najaar, kunnen we ook binnen evenementen draaien’’