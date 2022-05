CM steekt met ‘campus’ noordelijke rondweg Breda over, met dank aan vertrekkende Albert Heijn

Gezamenlij­ke actie in de pen in driehoek Wroclaw-Lviv-Bre­da: groot tekort aan medische hulp

BREDA - Breda gaat samen met de Poolse zusterstad Wroclaw en de stad Lviv in Oost-Oekraïne onderzoeken of een gezamenlijke hulpactie mogelijk is. Het is een vervolg op een driedaags werkbezoek begin april door een Bredase delegatie aan zusterstad Wroclaw, onder aanvoering van wethouder Boaz Adank (VVD).

4 mei