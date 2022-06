Coalitie Breda gaat vol vertrouwen nieuw tijdperk tegemoet: ‘Maar welk stokpaardje mag als eerste sneuvelen?’

Geen bewijs dat handgra­naat bij autobe­drijf Breda werd neergelegd door Mustafa K.

BREDA – Verdachte Mustafa K. (28) uit Amsterdam is vrijgesproken in de zogenaamde handgranaatzaak in Breda. Er is geen bewijs dat K. de persoon is die een handgranaat achterliet bij een autobedrijf aan de Kleine Krogt in Breda.

16 juni