College en raad Baarle-Nassau steunen boeren met gezamenlijke brief

De partijen CDA en Fractie Ulicoten (FU) dienden een motie in: ‘Wij staan achter onze boeren’. Thomas Adams (CDA): ,,Het landelijke stikstofbeleid moet terug naar de tekentafel.” Jannes Kusters (FU): ,,We kunnen en moeten een signaal afgeven.”

Draagvlak

Tegen het einde van de avond trokken zij hun motie in, omdat deze niet genoeg draagvlak bleek te hebben in de raad. Met name fractie Baarle! vond dat in de motie dingen aan het Baarlese college gevraagd werden die niet tot haar verantwoordelijkheden behoren.

Toch was iedereen het er met elkaar over eens dat het boerenprotest van eerder op de avond bijval verdiende. Hierop bood wethouder Hans van Tilborg aan met college en raad tot een gezamenlijk statement te komen. ,,Het college biedt aan hier het voortouw in te nemen, een conceptbrief aan Provincie en Tweede Kamer op te stellen en die voor te leggen aan de raad.”

Zomerreces of niet, het college zal daar haast mee maken, beloofde burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf: ,,We gaan dit met grote voortvarendheid oppakken en op heel korte termijn aan de raad voorleggen. Daar vraagt de situatie om.”

Lobby

Eerder op de avond had zij de protesterende boerengezinnen ook al een hart onder de riem gestoken. Ze vertelde dat er een lobby gestart is door de provincie. Vanuit Den Bosch is vorige week een brief gestuurd naar de verantwoordelijke minister. ,,En die brief is expliciet door onze gemeente gesteund.”