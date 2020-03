Commandant KMA na aanhoudingen cadetten: ‘Hier word ik niet blij van’

Oud document duikt op: register van alle oorlogsbeu­len die in Koepel Breda zaten

6:00 BREDA/DEN BOSCH - Het zijn maar details: de Duitse oorlogsmisdadiger Josef Kotalla heeft bij zijn aankomst in de Koepel van Breda een aansteker ingeleverd. Waarde: vijf Reichsmark. En Joseph Oberle, een van de beulen van Kamp Amersfoort, blijkt oorspronkelijk een schaapherder te zijn. Dat ie ongeveer zwakzinnig is staat dan weer niet vermeld in het register van 665 Duitse en Nederlandse oorlogsmisdadigers die na de Tweede Wereldoorlog zijn vastgezet in de Koepel.