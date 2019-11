Conductrice (63) in Breda bewusteloos geslagen door zwartrijder: ‘Zeer laffe actie’

Carnavals­feest aan de start van nieuw seizoen: wie wordt opvolger van Prins Daan in 't Kielegat?

12:28 BREDA - Elluf - elluf, de 11e van de 11e , vandaag is de officiële startdatum van het carnavalsseizoen 2019/2020. Vanmiddag wordt er in ut Kielegat groots afgetrapt. Op de Grote Markt in Breda is de opbouw hiervoor al sinds de vroege ochtend in volle gang.