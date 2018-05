'Crimefighter' Greetje Bos verruilt Openbaar Ministerie voor wethouderschap Breda

,,Met haar halen we een echte crimefighter en topvrouw voor Breda en de VVD binnen'', reageert een vergulde fractievoorzitter Thierry Aartsen. En kandidaat-wethouder Bos: ,,Ik wil Breda mooier maken, schoner en veiliger.''



Met name dat laatste lijkt haar wel toevertrouwd. Greetje Bos was zestien jaar officier van justitie, en zet zich de laatste drie jaar in om drugscriminaliteit in Brabant, Breda voorop, aan te pakken. De strijd tegen Klaas Otto uit Bergen op Zoom is daarvan het meest sprekende voorbeeld. Bos zou daarbij doelwit zijn geweest van een door Otto uit de cel 'bestelde' aanslag.