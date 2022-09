Dag mooi zwemseizoen! Honden nemen laatste duik in zwembad Wolfslaar

Te zien in Breda: hoe simpele verfstre­ken in Oekraïne Russische militairen uit het lood slaan

BREDA - Hoe zet je de vijand op het verkeerde been? In Oekraïne vonden ze er wat op. Inwoners schilderden bewegwijzeringsborden over. Zo raakten de Russen letterlijk de weg kwijt. En dat trof het oog van fotograaf Baroem.

6 september