Dak waait van flat in Breda door wind, geplande renovatie komt net te laat

Sportclubs uit De Scharen vinden elders onderdak, maar dat is best lastig én duur

BREDA - Nu De Scharen in Breda eerste opvang voor Oekraïense vluchtelingen is, kunnen sportverenigingen tijdelijk niet in de sporthal terecht. Elders huurruimte vinden blijkt lastig en is bovendien niet goedkoop. De gemeente is bereid clubs financieel te helpen.

30 maart