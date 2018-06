Danny werd van Fort Oranje gezet en leeft nu in een schuurtje op een volkstuincomplex

Weinig politieke steun voor lastenstij­ging Zundert

8:59 ZUNDERT - Als het even kan, moet de onroerend zaak belasting (ozb) in Zundert volgend jaar niet omhoog. Dat vindt het Zundertse CDA. Een mening die politiek op brede steun kan rekenen. Desalniettemin houdt het college vooralsnog vast aan een stijging van de ozb in 2019 van één procent.