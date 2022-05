De 800 schutters in Zundert hebben nu eindelijk een koning

50e Breda Jazz Festival ten einde, voorzitter Bart Wouters zwaait af

BREDA - De jubileumeditie van het Breda Jazz Festival is ten einde. In de Avenue is het festival afgesloten met een optreden van een Festival Surprise Band, inclusief scheidend voorzitter Bart Wouters. ,,Ik heb allemaal beloftes gedaan dus u ziet me volgend jaar terug als collecteur, als chauffeur en ik zal de broodjes uitdelen.”

29 mei