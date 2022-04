De ambitie van Bredase Attje Kuiken (PvdA): ‘Een einde maken aan groeiende ongelijkheid’

Bart is 26 jaar, fietsenma­ker en bijna blind: ‘Ik denk dat ik de gunfactor heb’

ZUNDERT - Fietsenmaker Bart Nouws uit Zundert kan niet zien wat er mis is met je kapotte fiets. Maar horen en voelen wat er mankeert, dat kan hij als de beste. Bart is 26 jaar, fietsenmaker en bijna blind. En dat is geen probleem.

17 april