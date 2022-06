De Baronie wil spoedhuisvesting: 1100 (flex)woningen, een azc en kleinere opvanglocaties

Luuk (4) kijkt ademloos naar vliegende tandem bij opening BRIK festival

BREDA - Ademloos staat Luuk (4 jaar) uit Bavel te kijken hoe een Spaanse acrobate aan een vliegende tandem in de rondte slingert. Hij is met zijn oma naar de Lutherse kerk in Breda gekomen voor de opening van het Het Brabants Internationaal Kinderfestival (BRIK). Wat hij het mooiste vond? ,,De fiets!”

8 juni