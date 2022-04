De eerste eekhoorntjes zijn binnen: dankbaar werk

BoswachterscolumnIeder jaar met april kan ik het weer over hetzelfde verschijnsel hebben. Zo zaten we vorige week nog met een verjaardag in de achtertuin lekker weg te branden in de zon en moest ik deze week toch echt weer mijn wollen muts uit de kast halen voor mijn koude oren. April doet weer wat hij wil!

Hoewel we al volop jonge konijnen en hazen binnen hebben gekregen, hebben we nu ook de eerste jonge eekhoorns binnen. Jonge zoogdieren kosten veel tijd en energie om op te voeden. Ze moeten om de twee uur gevoerd worden en zeker in het begin gaat dat niet altijd even soepel.

In het begin snappen ze nog niet goed waarom ze een koude speen naar binnen gepropt krijgen met iets wat lijkt op moedermelk en net zo warm is, maar dat toch niet helemaal hetzelfde smaakt. Gelukkig hebben ze meestal na een dag wel door dat het wel lekker is.

Ondanks al het werk zijn we blij met de eerste jonge eekhoorns van het jaar. Het is fijn om een klein hulpeloos diertje even vast te pakken, lekker eten te geven en gerust te stellen dat alles nu weer goed gaat komen. Een soort beloning voor al het harde schoonmaakwerk, wat zeker zo belangrijk is, maar toch een stuk minder leuk.

Mooie erkenning

Daarnaast ook een mooie erkenning van je werk om een diertje op te zien groeien en uiteindelijk dankbaar en gulzig te zien drinken. Bij eekhoorns mogen we ook iets meer hanteren dan andere zoogdieren. Ze zijn gelukkig niet makkelijk tam te krijgen en dat willen we absoluut zo houden natuurlijk.

Ondanks alle aanraking en gewenning aan mensen, gaat er bij eekhoorns op een bepaald punt een soort knop om. Dan willen ze niet meer opgepakt worden, drinken ze moeilijker melk, eten ze meer vast voedsel en kunnen ze flink gaan bijten. Ze zijn dan echt weer wild. En maar goed ook, want dan zijn ze bijna klaar om weer terug te gaan naar de natuur.

Het zal nu nog wel even duren voordat deze eekhoorns terug het bos in kunnen en in de tussentijd kunnen wij lekker genieten van die kleine pluizige snoetjes.