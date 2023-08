De herschepping van een oude stadsrand en wat is hier zo interessant?

Komst minderjari­ge vluchtelin­gen naar Krabbebos­sen uitgesteld

RIJSBERGEN - Er woonden dit weekend nog geen vluchtelingen in de Krabbebossen. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) had dit weekend de eerste minderjarige asielzoekers willen verwelkomen, maar de aankomst is uitgesteld.