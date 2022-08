De mussen vallen letterlijk van het dak, zo warm: ‘Zet schoteltjes met water neer voor kleine dieren’

Depla kiest andere aanpak Oud en Nieuw: ‘We moeten weten wat er het hele jaar door in wijken leeft’

BREDA - Om te voorkomen dat de jaarwisseling in Breda ontaardt in rellen, vandalisme en ander geweld pleit burgemeester Paul Depla voor een andere aanpak. Hij wil dat de gemeente het hele jaar door ‘een beeld heeft van de sfeer in de stad’. ,,Als we weten wat er leeft, kunnen we sneller ingrijpen.”

9 augustus