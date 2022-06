‘De nood is hoog’: 48 jonge vluchtelingen tijdelijk in oud postkantoor Oude Vest Breda

Op de nominatie

Het voormalige postkantoor staat op de nominatie om te worden verbouwd, zodat er ruimte komt voor huur- en koopwoningen. Die werkzaamheden beginnen in november van dit jaar en dat is dan ook de reden waarom de vluchtelingen niet langer in het pand kunnen verblijven.

Opvangcentra overvol

Burgemeester en wethouders van Breda zijn zich bewust van de problemen waarmee het COA kampt. ,,In het journaal hebben we kunnen zien dat de opvangcentra overvol zijn en dat er snel iets aan die situatie moet veranderen’’, meldt het college in een persbericht. ,,Deze noodsituatie vraagt van gemeentes om mee te denken in oplossingen. Breda kan het COA tijdelijk helpen door het KPN-gebouw voor deze maanden aan te bieden. Dat doen we door samen te werken met de eigenaren en ontwikkelaars. Het belangrijkste uitgangspunt binnen deze samenwerking is een leefbare en veilige omgeving te creëren voor zowel de omwonenden als de tijdelijke bewoners. Daarover maken we duidelijke afspraken met het COA.”