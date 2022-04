De rek is er uit, dus Breda zet rem op winkelgroei: ‘Niet alles mag meer en dat is winst voor de stad’

Eus Akyol en Simone Atangana Bekono te gast in literair-cultureel programma: Books on Tour

BREDA - Özcan (Eus) Akyol, Simone Atangana Bekono en Vamba Sherif zijn 21 april in Nieuwe Veste te gast bij de eerste Bredase editie van het literair-culturele programma Books on Tour. Het thema van dit programma is ‘Nieuwkomers'.

30 maart