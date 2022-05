De taal leren is accepteren dat je langer blijft

Blackout treft Willem­straat: ‘Nog meer mensen gaan dit deel van Breda mijden’

BREDA - De bijna complete blackout die de Willemstraat in Breda vorige week vrijdag heeft getroffen, is de zoveelste reden waarom steeds meer mensen dit deel van de stad mijden. Om het gevoel van onveiligheid te bestrijden is het daarom hoog tijd dat er in ieder geval werkende straatverlichting wordt aangelegd.

13 mei