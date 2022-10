De Veestallen in de Belcrum verkocht aan voormalig bedrijfsleider De Fazant in Ulvenhout

BREDA - Restaurant De Veestallen aan de Speelhuislaan in Breda is verkocht. Eigenaren Sahila Lazrak en Richard van Velzen willen zich focussen op hun andere restaurant, De Dillenburg. Per 1 november zal Bing Pal de zaak runnen.

Pal heeft veel horeca- en managementervaring, hij was onder andere 3,5 jaar lang bedrijfsleider bij De Fazant in Ulvenhout. De komende twee weken is hij samen met de huidige eigenaren in De Veestallen aanwezig. Per 1 november neemt hij het restaurant helemaal over.

In september 2018 openden Lazrak en Van Velzen De Veestallen in de Belcrum, op de plek waar voorheen restaurant Het Packhuys was gevestigd. De naam De Veestallen verwijst naar de historie van het pand: vroeger aten en verbleven er handelaren die naar de veemarkt in Breda kwamen.

In 2020 kwam een mooie kans voorbij: de twee kochten een restaurant in de Dillenburgstraat op de plek waar ze eerder Restaurant Rosé exploiteerden. In juni vorig jaar openden zij daar De Dillenburg. ,,Omdat wij ons graag willen focussen op één restaurant, willen we u op de hoogte brengen dat we een waardige opvolger hebben gevonden voor De Veestallen", schrijven ze in een brief aan de vaste klanten.