De wanhoop nabij mag Rino eindelijk praten met de gemeente over zijn dagbesteding

Het is een wanhoopspoging om te voorkomen dat hij het pand aan de Woestenbergseweg moet ontruimen, met alle gevolgen die dat heeft voor de cliënten van zijn Dagbesteding Ariba.

Voorkomen

Driessen probeert uit alle macht te voorkomen dat hij het gebouw in het buitengebied van Bavel moet verlaten. Eind vorige maand deed hij nog een beroep op de fracties in de gemeenteraad, terwijl er ook nog een hoger beroep loopt bij het Gerechtshof in Den Bosch.

Dat moet een uitspraak doen over de vraag of het pand formeel moet worden omschreven als ‘overige bedrijfsruimte’ of als woonhuis. Daarom is ook de oorspronkelijk voor 1 mei geplande ontruiming uitgesteld.

Verkennend, ambtelijk gesprek

Driessen heeft altijd gevraagd om een gesprek met de gemeente, het liefst met een of meer wethouders. Die afspraak is nu ook daadwerkelijk gemaakt, al zal er in eerste instantie geen wethouder aanschuiven, bevestigt een woordvoerster van het stadskantoor. Het gaat maandag om een ‘verkennend, ambtelijk gesprek’.

Het zou overigens best kunnen dat er bij een volgende afspraak alsnog een wethouder aanwezig is, aldus de woordvoerster.

