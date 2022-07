De weekendhulp houdt de schoenenwinkel open, de bakkerij houdt de deuren dicht: ‘Waar is iedereen?!’

Twee gewonden door vermoede­lij­ke schietpar­tij in Breda, één aanhouding

Op een industrieterrein aan de rand van Breda heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een conflict plaatsgevonden waarbij vermoedelijk is geschoten. Twee mensen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Een persoon is aangehouden.

4:09