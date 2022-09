Deel West-Brabantse gebouwen heeft 'extreem hoog' gasverbruik: 'Borst natmaken komende wintermaanden’

Gezond Leven Cynthia viel 20 kilo af en inspireert nu anderen: ‘Dieet helpt pas als je van jezelf houdt’

BREDA - Sinds haar twaalfde had Cynthia Houben (32) uit Breda problemen met eten. In 2014 zette ze de knop om en verloor ze 20 kilo. Nu inspireert ze anderen online via haar platform Gymjunkies om een gezonde levensstijl te vinden én te behouden.

