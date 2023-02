Defensief geschutter in Den Haag kost NAC ongeslagen status

Horecaba­zen Mastbos zien autoluwe plannen niet zitten: ‘Die mevrouw met een hondje kan er niet meer terecht’

BREDA - De Bouvignedreef in het Mastbos in Breda wordt afgesloten voor auto’s. Slecht idee, zeggen horecaondernemers in dit deel van het bos. ,,Het wordt de achtertuin van de elite.”

12:00