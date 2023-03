Deze Bredase boeken moet je hebben gelezen: ‘Je kijkt nooit meer hetzelfde naar je Bonuskaart’

Vuurduivel - Nathalie Pagie

Nathalie Pagie is al jaar en dag de meest succesvolle Bredase thrillerschrijver en dat vindt René Hollaers niet gek. ,,De boeken worden door haar uitgever ook wel ‘pagie turners’ genoemd en dat snap ik wel. Haar verhalen lezen erg makkelijk weg.” De schrijfster komt verder niet alleen uit Breda, maar laat zich vaak begeesteren door deze omgeving. Zo is haar roman camping Oosthoek duidelijk geïnspireerd op Fort Oranje.

In het laatste boek van Pagie, Vuurduivel, gaat de auteur down under om het verhaal te vertellen van Jake. Een brandweerman die de strijdt aangaat met een pyromaan die een futuristisch dystopisch Australië terroriseert. ,,Mensen geloven vaak ook niet dat ze uit Bavel komt, Nathalie Pagie is on-Nederlands goed.”

Digitale Gremlins - Rens van der Vorst

AI Bots die medische examens halen. Deepfakes die niet meer van echt zijn te onderscheiden en algoritmes die u beter kennen dan uzelf. Het mag duidelijk zijn, de digitale wereld dringt zich steeds meer op als een zwart gat waaruit niks ontsnapt. Daarom raadt Hollaers het boek Digitale Gremlins aan van technofilosoof Rens van der Vorst. ,,Hij weet op een humoristische manier deze vraagstukken onder het licht te brengen en draagt tegelijk pragmatische oplossingen aan.”

Quote Als je nooit meer hetzelfde tegen je AH bonuskaart wil aankijken, koop dit boek René Hollaers

De docent aan Fontys University gelooft namelijk dat alleen slimme sabotage een mens kan bevrijden van het zielloze algoritme. Zo kun je volgens Van der Vorst maar beter liegen tegen Google en alleen met een analoog fototoestel op vakantie. ,,Als je kortom nooit meer hetzelfde tegen je AH bonuskaart wil aankijken, koop dit boek.”

Schemerleven - Jaap Robben

Een 80-jarige vrouw die terugkijkt op een affaire in de jaren 60 die uitmondde in de geboorte van een dood kind. Dat behelst kort samengevat de laatste roman van Jaap Robben en dat is volgens Hollaers best knap. ,,Het vergt veel inlevingsvermogen om je in een bejaarde vrouw te verplaatsen als man van middelbare leeftijd.” Robben werd dan ook geholpen door echte verhalen van vrouwen die ooit een stil geboren kind moesten begraven. Input die vanzelf loskwam nadat Robben als stadsdichter hierover een gedicht schreef.

De boekhandelaar roemt verder de korte zinnen waarmee de auteur deze gevoelige materie weet te verwoorden. ,,Leuke aan Jaap is verder dat hij is doorgebroken in Nederland, maar zijn basis in Breda heeft liggen. Net als zijn uitgever De Geus.”

Volledig scherm Bredase tips voor de boekenweek: Vuurduivel van Nathalie Pagie, Schemerleven van Jaap Robben en Digitale Gremlins van Rens van der Vorst. © BN DeStem

Vers van de pers:

De Panjir van Oelibar, Mag ik een vriendje? - Paul Moers

Marketinggoeroe schrijft kinderboek. En wat blijkt: de managementboeken die oud-Bredanaar Paul Moers doorgaans schrijft, verschillen weinig met een kinderboek. Want het draait om de lessen die in het verhaal zitten. In dit boek, geschreven samen met Bredanaar Ru de Groen, draait het voornamelijk om vriendschap, inclusiviteit en acceptatie.

zaterdag 18 maart boekpresentatie bij Van Kemenade & Hollaers, Ginnekenweg 52-54 in Breda

J.C. Raming - Guus Welten

Decennialang was het warenhuis Raming aan de Lange Brugstraat een begrip in Breda. Bredanaar Guus Welten kreeg daar weinig van mee, en kent vooral opvolger V&D nog goed. Nadat hij in de familiehistorie van Bakkerij Welten was gedoken, vond hij het tijd om ook in die van zijn partner te duiken, Stephanie Raming, achterkleinkind van J.C. Raming.

vanaf zondag 19 maart ter inzage bij de Vrije Boekhandel, Veemarktstraat 40 in Breda

Volledig scherm Bredase boekentips tijdens de Boekenweek: J.C. Raming van Guus Welten en Mag ik een vriendje van Paul Moers en Ru de Groen. © BN DeStem