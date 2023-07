Dierenparadijs Jac Horward in Breda stopt na 54 jaar

Update Bredanaar (21) overleden bij au­to-ongeluk in Noord-Hol­land, twee andere inzitten­den ook omgekomen

BREDA/MARKENBINNEN - Een 21-jarige man uit Breda is in de nacht van zondag op maandag omgekomen bij een verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Markenbinnen. De auto waar hij in zat raakte te water na een aanrijding met een ander voertuig. Twee andere inzittenden kwamen ook om het leven.