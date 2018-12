Dieseldief sleurt eigenaar tankstation tientallen meters mee

Een medewerkster van het tankstation vertelt dat rond half twaalf een man in een gehuurd busje diesel had getankt. “Een litertje of zeventig. Hij kwam binnen om te betalen, maar dat lukte niet met zijn pasje. Ik vroeg hem of hij iemand kon bellen. Maar dat deed hij niet. Ik heb toen mijn baas gebeld, die net weg was. Hij is teruggekomen en hij heeft toen tegen de man gezegd dat hij moest betalen of anders zou hij de diesel eruit zuigen.”



Vanuit de shop zag de medewerkster dat de man plotseling gas gaf, het terrein van het tankstation verliet en de eigenaar over een afstand van tientallen meters meesleurde. “Hij viel op het wegdek. Gelukkig stopten meteen mensen die hem voorzichtig aan de kant legden en een dekentje over hem heen legden. Ik heb onmiddellijk 112 gebeld.”



Een andere klant van de benzinepomp zette de achtervolging in, maar moest deze staken omdat de dieseldief op hoge snelheid door Prinsenbeek reed. De dief is vooralsnog spoorloos.



De onfortuinlijke Total-eigenaar, die na het incident aanspreekbaar was, is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij raakte gewond aan zijn heup.