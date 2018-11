Dijkhoff over pijnlijke 'ja dus’-opmerking: 'Ik had het alleen tegen Tim’

In de documentaire volgt Tim Hofman vijf kinderen die in Nederland zijn geboren of hier langer dan vijf jaar wonen en wettelijk gezien terug moeten naar ‘hun eigen land’. Toen de negenjarige Nemr zei te vrezen voor zijn leven in Irak, reageerde Dijkhoff voor lopende camera met een ,,Ja, dus?’’



De jongen was door programmamaker en actievoerder Tim Hofman meegenomen naar de Tweede Kamer om een aantal politici te spreken. Over de houding van de fractievoorzitter was ophef ontstaan. Zij werd walgelijk en mensonterend genoemd.



Dijkhoff benadrukt dat hij een heel gesprek voerde met Nemr. ,,Ik richtte met mijn opmerking tot Tim en heb ook veel uitgebreider met Nemr gesproken. Ik kan niet zeggen dat dat een prettig gesprek was. Ik voelde dat de jongen hoop had en ik wilde graag lief voor hem zijn en hem een knuffel geven, maar ik moet ook het eerlijke verhaal vertellen. Ik moet hem geen valse hoop bieden.”