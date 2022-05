Dit mag je deze donderdag niet missen op het Breda Jazz Festival

Het Breda Jazz Festival leek de afgelopen jaren patent te hebben op tropische temperaturen. Deze editie belooft - godddank - geen hittegolf, maar aangenaam jazzweer. Vandaag, Hemelvaart, lijkt de beste van vier dagen jazz te worden. Het is bewolkt boven Breda met in de avond kans op motregen. Toch, met 20 graden is de stad weer als vanouds the hottest place in the south!