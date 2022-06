Dit zijn de vier nieuwe wethouders van de gemeente Zundert

Wethouder Ellie Kools (59), ONPL

Wethouder Ellie Kools, ONPL

Twaalf jaar lang zat Ellie Kools in de Zundertse gemeenteraad. Een gedreven politica die niet bang is haar mening te uiten. De laatste vier jaar was ze fractieleider van haar partij. De voormalig varkenshouder uit Achtmaal, die zichzelf omschrijft als politiek dier, wordt parttime wethouder. Zo hoopt ze zich nog een paar uurtjes vrij te kunnen maken voor haar kleinkinderen. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. Ze gaat zich in het Zundertse college onder meer bezig houden met ruimtelijke ordening.

Wethouder Ralph Bogers (47), ONPL

Wethouder Ralph Bogers, ONPL

Ralph Bogers uit Wernhout is een nieuw gezicht in de Zundertse politiek. Dat betekent niet dat hij minder gedreven is, integendeel. Bij de vraag naar zijn beroep, noemt hij zich meteen na beëdiging al zonder aarzelen wethouder. Om eraan toe te voegen dat hij even ervoor nog werkte als procurement manager met specialisatie zacht fruit. Bogers omschrijft zichzelf als 'mensen-mens’. Hij wil op een menselijke manier zijn nieuwe functie invullen. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij gaat zich richten op onderwerpen als wonen en economie.

Twan Zopfi (45), CDA

Wethouder Twan Zopfi, CDA

De afgelopen bestuursperiode zat Twan Zopfi ook in het college. Daarmee is hij de enige wethouder in dit nieuwe gemeentebestuur met ervaring. Al vindt hij dat zelf een beetje een groot woord. Hij heeft vooral het gevoel dat hij na vier jaar net lekker in zijn rol is gegroeid. Zopfi blijft zich, net als de afgelopen jaren, bezig houden met het sociaal domein en sport. Hij is een verenigingsman in hart en nieren, was voor hij wethouder werd, docent fysiotherapie aan Avans Hogeschool. Zopfi is getrouwd, woont in Wernhout en heeft drie kinderen.

Judith Kuijpers (40), D66

Wethouder Judith Kuijpers, D66

De Rijsbergse Judith Kuijpers is beeldend kunstenaar. Maar dat niet alleen. Ze volgde een docentenopleiding aan de academie voor beeldende vorming in Tilburg. De combinatie van die twee, onderwijs en cultuur, gaat haar aan het hart. Ze is dan ook blij dat zij als wethouder de komende vier jaar zowel onderwijs als cultuur in haar portefeuille heeft. Ook zal ze zich bezighouden met het maatschappelijk vastgoed. Net als haar nieuwe collega Ellie Kools gaat ze parttime aan de slag. Wat voor allebei vooral betekent dat ze flexibel hun tijd kunnen indelen. Kuijpers woont samen en heeft drie kinderen.