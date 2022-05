Divine Investments moet openbare verkoop van Fort Oranje gaan regelen

met video Vermiste vrouw nog steeds spoorloos na intensieve zoektocht bij Mastbos en Galderse Meren in Breda

BREDA - De politie is vrijdag een zoekactie gestart naar de vermiste Marleen de Wijs in het Bredase Mastbos en bij de Galderse Meren. Vrijdagavond is de zoektocht beëindigd zonder een spoor van de 41-jarige vrouw. Volgens de politie werd op deze plaatsen gezocht omdat ze daar graag wandelt.

