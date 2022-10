DJ R3hab (13de) uit Breda eindigt nét boven stadgenoot Tiësto in DJ Mag top 100

Het jaar 2022 begon goed voor Tiësto met het nummer The Motto dat een nummer 1-hit werd in Nederland. Later behaalde zijn nummer Hot in it nog een hoge klassering. Tiësto werd één keer verkozen tot beste dj van de wereld in 2004. R3hab staat de laatste vijf jaar stabiel tussen plek 12 en 14. Zijn grootste hit dit jaar was Call me met Gabry Ponte.