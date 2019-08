Dodelijk slachtoffer (27) en zes gewonden door aanrijding met twee auto's in Achtmaal komen uit Rijsbergen

Alphense Boerendag vol nostalgie

10 augustus ALPHEN - De 36e Boerendag in Alphen bracht zaterdag een palet van de vele facetten van het voormalige boerenbedrijf. Geen kopzorgen over CO2 uitstoot, melkquotum, emissie-eisen of omgevingsvergunning. Nee, voor de boer van toen was het alleen belangrijk dat zijn vee gezond bleef, de gewassen goed groeiden, het weer was om te oogsten én dat hij daar genoeg ‘volk’ voor had. Maar hij nam ook zeker de tijd om te ‘buurten’.