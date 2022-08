Door de Vuelta is Breda even de Spaanse ‘costa’ geworden waarop gehoopt werd

BREDA - De Vuelta is het feest geworden waar de stad naar heeft uitgekeken. De Bredase pleinen stromen ruim voor het middaguur vol. Vooral op het Kerkplein en de havermarkt is het al vroeg druk met mensen die de renners door de kerk willen zien gaan.

Bredanaars met het hele gezin, vriendengroepen te fiets uit alle windrichtingen, hotelgasten en wielerliefhebbers uit binnen- en buitenland zijn naar de stad afgereisd om het spektakel te aanschouwen. Ruud Benard (Bekende Bredanaar uit Big Brother) is er al op tijd bij. ,,Het wielrennen is als een virus. Als je daar eenmaal door gegrepen wordt, laat het je niet meer los.”

Voor zijn deelname aan ’s lands eerste reality-tv programma, werkte Benard als soigneur. ,,En als ik dan gisteren Gesink in het rood zie rijden en ik zie die benen, dan denk ik: die heb ik zó vaak gemasseerd. Ik ben als verzorger ook naar de Vuelta geweest. Niet bij de profs, maar met de amateurs. De Tour voor vrouwen heb ik drie keer gedaan, met het team van Jean-Paul van Poppel.”

Enorm voorwiel

Hoewel er deze dag veel, heel veel racefietsen in de stad zijn, trekt op de profrenners na niemand zoveel bekijks met zijn racefiets als Arie Liefhebber. Hij is vanuit Vianen gekomen met een zogenoemde hoge bi, ook wel vélocipède genoemd, met kenmerkend enorm voorwiel en piepklein achterwieltje. ,,Ik heb een fietsenzaak”, licht hij toe. ,,Toen de tour in 2015 in Utrecht startte, zocht ik iets om op te vallen.” Hoewel bedoeld als stunt, raakte Liefhebber verknocht aan dit oude type fiets. ,,Ik doe er zelf wedstrijden mee. Je kunt er de 50 kilometer per uur mee aantikken.”

Volledig scherm Sfeer in de binnenstad. © Pix4Profs / Jules van Iperen

In café De Beyerd, twee steenworpen afstand van de finish, hangen verschillende grote schermen. De meest gehoorde vraag van de dag is: ‘Door welk dorp rijden ze nu?’ Veelal gesteld door mensen die van buiten op het terras even binnen naar het toilet komen. Diezelfde terraszitters worden even later vermaakt door Tuna Ciudad de Luz, een Spaanse studentenmuziekvereniging van de TU Eindhoven die al wandelend verschillende terrassen aandoet.

Nóg een wedstrijd

Om de hoek, bij café het Hijgend Hert, is eveneens een Spaans muziekgezelschap te horen, hier ondersteund door zang en dans. Op het Chasséveld, pal naast de finish, geven diverse regionale artiesten acte de présence op het podium van café Heeren van Breda on tour.

Volledig scherm Muzikanten in het centrum van Breda tijdens de Vuelta. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Tussen de start en finish van de derde Vuelta-etappe, vindt er nóg een fietswedstrijd plaats. De dikkebandenrace voor de jongste aspirant-wielrijders. Met zijn twee jaar en vier maanden is Daan Weyde uit Leende waarschijnlijk de jongste deelnemer. Tevreden geniet hij na de race op zijn loopdrieiwieler van een doosje rozijntjes. ,,Dit wilde ik hem niet onthouden”, zegt zijn moeder Simone. ,,Dit maakt hij maar een keer mee in zijn leven.” Daan is geboren in een echte wielerfamilie. ,,Mijn broer heeft nog deelgenomen aan het WK veldrijden bij de junioren. Hij startte net als Daan bij een dikkebandenrace, in een race samen met Marianne Vos.”

Una cerveza

De stad bruist. Op alle pleinen hangt een sfeer als ware het de Spaanse costa. De Haven is bommetjevol gezelligheid, omlijst door live muziek en het geluid van klinkende glazen. Terwijl op de verschillende terrassen de bezoekers zich laven aan ’ne pint, een pilsje of una cerveza, kiezen anderen ervoor om tussen start en finish van de gelegenheid gebruik te maken om wat meer van de stad te zien.

Marc Kloet uit Gent neemt een kijkje bij het Begijnhof. Hij is op de koersfiets gekomen. Al heeft hij niet het hele stuk gefietst. ,,Tot Essen heb ik de trein gepakt.” Normaal fietst Kloet samen met zijn vrouw, maar die liet dit keer verstek gaan. Vandaar dat Kloet nu alvast een kijkje neemt bij de verschillende bezienswaardigheden van de stad. ,,We gaan hier nog eens terugkomen”, zegt hij. ,,Ik kan nu niet overal naar binnen met de fiets.”