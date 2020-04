Doorbraak in onderzoek op moord Ger van Zundert: verdachte uit Limburg opgepakt na uitzending Opsporing Verzocht

‘Grote projecten en woningbouw in Breda gaan door’

7:00 BREDA - De grote projecten in Breda, zoals de bouw van een topsporthal en de aanleg van de Nieuwe Mark, gaat ondanks de corona-crisis gewoon door als het aan college van B en W ligt. “Het geld is beschikbaar en we beschikken over ruime reserves”, zegt wethouder Paul de Beer (D66) van Stedelijke Ontwikkeling.