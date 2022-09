Dorpsfeest in ‘zeer geslaagd’ nieuw speelpark in Teteringen

Het ‘linkse bolwerk’ van Baarle ziet Abraham: ‘Als ze willen ouwehoeren, gaan ze maar naar een café’

BAARLE-NASSAU - Links, raar, elitair. De als jongerenvereniging begonnen stichting Plus werd de afgelopen decennia niet altijd door iedereen in Baarle-Nassau gewaardeerd. Plus gaat zijn eigen gang, al een halve eeuw. Dat jubileum wordt gevierd.

1 september