Drie sterfgevallen en ‘verdrietige situatie’ bij TVC zorgen ook bij de KNVB voor hoofdbrekens



Dat de KNVB niet meewerkte aan een verzoek van TVC, dat door de grote impact van drie sterfgevallen rondom de club niet wilde voetballen, deed nogal wat stof opwaaien. Het besluit van de Bredanaars om niet in actie te komen tegen PCP kan nog een staartje krijgen, al zit de bond ook met de zaak in haar maag. ,,Uitstellen was geen optie.”