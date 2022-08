Duizenden wietplanten achter dubbele wanden, maar ‘Appie’ heeft er hélemaal niks aan verdiend

Eric en Ineke zetten punt achter modetijd­perk, Nelemans Mode in Ulvenhout sluit na bijna 100 jaar

ULVENHOUT - Een lief kaartje, bloemetje of doosje bonbons; Eric en Ineke Nelemans zijn de afgelopen maanden verwend door hun vaste klanten. Het stel stopt per 1 september met zijn winkel Nelemans Mode in Ulvenhout. ,,Loslaten is moeilijk, maar het is goed geweest.”

10 augustus