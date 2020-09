Eekhoorn krijgt geen genoeg van spelletjes en verstopt zich in Bredase winkel

Naar het kastje gestuurd via 14076? Kan niet, want er is echt niemand in Breda die er over klaagt

10 september BREDA - Er is in de eerste negen maanden van dit jaar zo’n 15.000 keer gebeld met 14076, het servicenummer van de gemeente Breda. De gemiddelde wachttijd was veertig seconden en over de bereikbaarheid is nog geen enkele klacht binnengekomen. Dus hoe kan het dat de CDA-fractie in de gemeenteraad het gevoel heeft dat er bewoners zijn die vinden dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd?