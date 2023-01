Eén fastfoodzaak te veel op Brabantplein: ‘Ons levensgenot wordt naar beneden gehaald’

Deelnemers Wortels strijden voor behoud biologi­sche oogsttuin in Markdal: ‘Is dit niet de toekomst die iedereen wil?’

BREDA - De strijd voor oogsttuin Wortels in Ulvenhout is in een cruciale fase beland. De tuinderij moet weg uit het Markdal om plaats te maken voor kruidenrijk grasland. Onbegrijpelijk, zo vinden de oogstdeelnemers.

21 januari