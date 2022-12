Een gastropub én een gastrotheque: nieuwe culinaire hotspots rondom de Grote Kerk in Breda

Oude stadions: een gevoel van melancho­lie, maar vroeger was niet alles beter

BREDA - ,,De romantiek van stadions? Dat was de stroom van mensen die dwars door de buurten, richting het stadion liepen”, zegt schrijver Martijn Schwillens. Denk aan de Beatrixstraat in Breda. Maar ook de Baandert in Sittard. Het Oosterpark in Groningen. Stuk voor stuk voetbalstadions die midden in een woonwijk lagen.

27 november