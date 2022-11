Een rommelige tuin is toch veel leuker dan een strak gazon?

Geïrriteerd draai ik me nog een keertje om. Niet geïrriteerd op het geluid van werkzaamheden, maar op het feit dat mensen tegenwoordig zo graag een ‘nette’ tuin willen hebben. Ieder blaadje of ieder stukje onkruid lijkt er een te veel.

Quote Ik hou juist van een wat rommelige tuin, dat is beter voor onze natuur Denise Smits, Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Stiekem kan ik dan genieten van de gedachten dat ze mijn tuin vast ook heel vervelend vinden. Terwijl bij hen de grassprietjes tot op de millimeter nauwkeurig getrimd worden, staat bij mij het onkruid tot m’n knieën. Ik hou juist van een wat rommelige tuin, dat is beter voor onze natuur.

Hoopjes bladeren

Niet alleen de egels hebben profijt van hoopjes bladeren in de tuin, ook vogels profiteren van de insecten die graag tussen die blaadjes zitten. Zo krijg je met een rommelig plekje in je tuin een klein ecosysteempje met veel biodiversiteit. Daarnaast is het ook minder opruimwerk, wat een fijne bonus is.

De meeste egels die nu nog in de opvang zitten zullen niet op tijd losgelaten kunnen worden om nog nestjes klaar te maken voor de winterslaap. De grote en gezonde egels kunnen nog wel losgelaten worden, omdat het nog geen strenge nachtvorst is, maar de zwakkere egels zullen de winter in de opvang door moeten brengen.

Quote Als je dus een egeltje in je tuin bezig hebt gezien, wil dat nog niet betekenen dat hij daar zal overwinte­ren Denise Smits, Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Rommelige hoekjes

Als je de egels een handje wilt helpen om de winter door te komen, kun je het beste wat rommelige hoekjes in je tuin creëren met gevallen bladeren. Egels maken op hun vaste route van meerdere kilometers per nacht meerdere plekjes om mogelijk in winterslaap te gaan.

Als je dus een egeltje in je tuin bezig hebt gezien, wil dat nog niet betekenen dat hij daar zal overwinteren. Hij zal de meest ideale plek kiezen met weinig barre weersomstandigheden, weinig verstoring en genoeg voedselaanbod. Wanneer je dus wat kattenbrokjes weg zou zetten, is de kans al groter dat de egel in de buurt zal overwinteren. Dat is toch leuker dan een strak gazon?