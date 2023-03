Eén van de twee-onder-een-kapper wil dakopbouw, buren trekken aan de bel: ‘Onbegrijpelijk’

Fietser overleeft ongeluk, maar sterft in ziekenhuis; 1500 euro boete geëist voor automobi­list

BREDA - Het leven is soms niet eerlijk. Een 63-jarige Bredanaar werd op zijn fiets aangereden in zijn woonplaats. Hij liep zwaar hersenletsel op. In het ziekenhuis kwam hij ten val en overleed aan de gevolgen daarvan.