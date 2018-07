Eigenaar beschoten barbershop Breda: 'Het was paf-paf-paf'

Pas drie maanden is Giraldo met zijn zaak gevestigd aan het hoekpand aan de Kesterenlaan in Breda. Hij woont in de buurt, hoorde vannacht de knallen. ,,Het was: paf-paf-paf-paf. Van die doffe knallen. Leek wel een automatisch wapen.’’



Het besef dat die knallen op zijn zaak waren gericht, kwam pas later. ,,Ik werd wakker omdat mijn schoonmoeder aan de deur stond. Niet schrikken, zei ze, maar je moet even mee naar de zaak. Toen zette ik mijn telefoon aan, die was daarvoor leeg. Had ik 30 gemiste oproepen.’’



Misschien is er ingebroken, dacht hij nog. Dat kan, al staat de buurt volgens hem niet als zodanig bekend. Toen hij aankwam, zag hij de politie al, en daarna de kogelgaten.



,,Dit verwacht je niet, dan schrik je nog erger dan wat je al vermoed. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is mijn eerste zaak. Ik ben gewoon een jonge ondernemer, die geld verdient voor zijn gezin.’’