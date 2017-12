Eigenaar Fort Oranje krijgt miljoenenrekening voor ontruiming

Europese skate-top aanwezig bij Pier15 in Breda

8:41 BREDA - De Europese top van skaters is deze vrijdag en zaterdag neergestreken in Pier15 aan de Veilingkade. Daar strijden ze zaterdag om de Vans Shop Riot Series 2017, de finale van een jaarlijks internationaal toernooi. Sneakermerk Vans, naamgever van het toernooi, koos er zelf voor om de finale in Breda te laten plaatsvinden.