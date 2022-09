Eindelijk weer een HBO Intro in Breda: ‘Een goed studentenfeest zorgt voor studentenwelzijn’

update Bestuurder uit auto geslingerd door botsing tegen vangrail op A58 bij Breda

BREDA - Een auto met twee inzittenden is dinsdagochtend door onbekende oorzaak op de A58 tegen de vangrail gereden. Daarbij werd de bestuurder uit de auto geslingerd. De weg is uren dicht geweest voor het politieonderzoek, wat in de ochtend voor lange files zorgde.

