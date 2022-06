Elfde editie Ulvenhouts kunstweekend biedt voor ieder wat wils

In het weekend van 18 en 19 juni staan diverse tuinhekken in het kerkdorp weer open voor dit laagdrempelige en gastvrije evenement. Op meer dan twintig adressen kunnen bezoekers een grote variatie aan beeldende amateurkunst bewonderen, van traditioneel of abstract tot modern of eigenzinnig.

Lopen of fietsen

Mede dankzij ruimhartige sponsoring door ondernemend Ulvenhout kunnen bezoekers op loop- of fietsafstand enkele uren genieten van grafiek, keramiek, fotografie, sculpturen, tekeningen, houtdruk of textiel. Uiteraard zijn er ook schilderijen en beeldhouwwerken.

Bij goed weer staan de kunstobjecten buiten in tuinen opgesteld, bij slecht binnen in huis. Voor deze elfde editie van Ulvenhout uit de Kunst is een achttal nieuwe vrijwilligers aangetrokken, omdat het oud-bestuur wegens leeftijd een stapje terug heeft gedaan.

Startpunt

De Pekhoeve is dit keer het startpunt voor de kunstroute. Hier ontvangen bezoekers een folder met plattegrond en kunnen zij van alle 38 exposanten alvast een object bewonderen. Dat biedt dus een kunstzinnig voorproefje van wat verderop in het dorp zoal te bewonderen is.

Zie ook ulvenhoutuitdekunst.nl