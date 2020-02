Emoties lopen hoog op bij kort geding Patricia Paay in Breda: ‘Ik heb niets fout gedaan’

Waar een Bredaas bankje allemaal goed voor kan zijn

20:00 BREDA - Hoe belangrijk kan een bankje zijn? Sinds kort staat er een in de Middellaan in Breda. De buurt had er behoefte aan, ‘want we leefden een beetje langs elkaar heen’. Gisteren is het stadsmeubilair officieel in gebruik genomen door wethouder Miriam Haagh (Wijkaanpak, PvdA). ,,Dit bankje is een voorbeeld voor de stad. Hiervan komen er meer.’’