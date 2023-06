Even fiets parkeren bij winkel moet kunnen vinden lezers, ‘maar plaats meer nietjes’

Roep om afschaffen an­ti-autopaal Nieuw Wolfslaar valt in onvruchtba­re aarde: ‘Geen enkele aanleiding voor’

BREDA - Er is ‘geen enkele aanleiding’ om de beweegbare paal te verwijderen die de wijk Nieuw Wolfslaar voor auto’s afsluit van de rest van Breda. De ‘dynamische afsluiting’ is weliswaar regelmatig defect, maar dat is nog geen reden om hem af te schaffen.